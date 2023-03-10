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Çocuklar gülerse değişir dünya

Çandır Kaymakamlığı tarafından oluşturulan etüt merkezi tarafından hazırlanan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Hatay’ın Hassa ilçesinde oluşturulan Çadır Kentlere ulaştırıldı. 

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Çocuklar gülerse değişir dünya

Etüt Merkezi tarafından gönderilen malzemeler Hassa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Harun Dedeoğulları ve ekibi tarafından çocuklara dağıtıldı. 
Her zaman yanlarında olduklarını belirten Etüt Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Hatay ili Hassa Çadır Kentlerde çocuklara ulaştırdığımız oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin bir kısmını çadır kentlere ulaşamayan çocuklarımıza, kardeş kütüphanemiz, Hassa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın Harun Dedeoğulları ve ekibi sayesinde ulaştırdık. Hassa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın Harun Dedeoğulları ‘na ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz.” denildi. »Haber Merkezi

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Çocuklar Gülerse Değişir Dünya
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