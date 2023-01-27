Cihazlar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında KOM şube müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç uygulama noktasında durdurulmuş, araç içerisinde yapılan aramada; Bin 716 adet mobil adaptör ve kablo, 817 adet kulaklık, 471 adet mobil şarj cihazı olmak üzere 3 bin 4 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idare işlem başlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı. »Alpaslan Demir