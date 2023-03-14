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ÇiFTÇiNiN YÜZÜ GÜLDÜ

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat’ta kurak geçen kış aylarından dolayı çiftçilerin endişeli olduğunu belirterek son günlerde etkili olan yağışların bölge çiftçisini mutlu ettiğini söyledi.

14 Mart 2023 Salı 02:00
ÇiFTÇiNiN YÜZÜ GÜLDÜ

Ekim ayından buyana çiftçilerin yağış beklediğini belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, hububata üst gübreleme yapan çiftçilerin endişeli olduğunu, yağışlarla birlikte bu endişenin ortadan kalktığını söyledi. Yağışlarla birlikte çiftçilerin emeğinin boşa gitmeyeceğinin altını çizen Açıkgöz, çiftçilerin yaptığı hububat üst gübrelemenin yağış ile birlikte toprak altına gireceğini ifade etti.
Başkan Açıkgöz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemiz tarım şehridir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğu kırsalda geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın da köylerde arazileri bulunmakta ve köyle irtibatı devam etmektedir. Bu bakımdan tarımda üretim şehrimiz açısından olmazsa olmazdır. Etkili olan yağışlar nedeniyle bölge çiftçimiz açısından önemli olduğu kadar yer altı su kaynaklarımızın çoğalması açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca mevsim itibariyle kar yağışına da ihtiyacımız vardır. Bu bakımdan kar yağışı ekili hububat alanları için çok önemlidir. Çünkü ne kadar kar yağarsa yağsın buğday için çok faydalıdır. Kar olması buğdayda oluşabilecek hastalıkları yok eder. Ayrıca hububata büyük oranda zarar veren tarla farelerinin kar ve sisten dolayı ölmesine de sebep olur. Çiftçilerimiz her ne kadar kimyasal mücadele de yapsa tarla fareleri ile mücadelede istenilen başarıyı yakalayamıyoruz. Karla karışık yağmur olması ve karın hızlı bir şekilde erimesiyle toprağın emmesi sonucu fareyi yuvası suyla dolacak. Fare dışarı kaçmak istediğinde donmuş kardan ve sisten dolayı hareket edemez ve ölür. Yine kuraklıktan dolayı azalan çeşme suları ve kuruyan derelerde karın yağması ile birlikte yeniden çoğalır. İnşallah bol yağışlı bir kış mevsimi geçiririz.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker

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ÇiFTÇiNiN YUZU GULDU
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