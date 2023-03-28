Çiftçilere don uyarısı

Yozgat’ta bundan başlayarak 31 Mart 2023 tarihine kadar don olayı yaşanacak. Bu tarihler arasında çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanlığından yapılan uyarıda, “Sevgili çiftçilerimiz 27-31 Mart arası tarihlerde görülecek olan yüksek don olayları dolayısıyla herhangi bir ilaç, gübreleme ve ekim uygulaması yapmamanız menfaatinize olacaktır” denildi.

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