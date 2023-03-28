Çiftçilere don uyarısı

Yozgat’ta bundan başlayarak 31 Mart 2023 tarihine kadar don olayı yaşanacak. Bu tarihler arasında çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.
Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanlığından yapılan uyarıda, “Sevgili çiftçilerimiz 27-31 Mart arası tarihlerde görülecek olan yüksek don olayları dolayısıyla herhangi bir ilaç, gübreleme ve ekim uygulaması yapmamanız menfaatinize olacaktır” denildi.
»Haber Merkezi
Yozgat’ta bundan başlayarak 31 Mart 2023 tarihine kadar don olayı yaşanacak. Bu tarihler arasında çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.