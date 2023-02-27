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Çiftçilerde budama mesaisi

Şubat ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde havaların yaz gününü aratmaması dolayısıyla çiftçilerde üzüm bağlarında budama mesaisi başladı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Çiftçilerde budama mesaisi

Yozgat’ta kış mevsiminin bir türlü gelmemesi nedeniyle çiftçiler genellikle Mart veya Nisan ayından budanan üzüm bağları, bu mevsimsel değişiklik yüzünden Ocak ayında ve Şubat ayında budanmaya başladı. Ocak ayında budamayanlar ise sıcaklığın yüksek olduğunu görünce şubat sonunda budama yapmaya başladı.
Büyük korku ve paniğe neden olan bu doğa olayı ağaç ve bağlara da ekti ettiğini dile getiren çiftçiler, “ Kışın çetin geçtiği şu mevsimde havaların yaz günü olması gibi bizleri tedirgin ediyor. Sıcağı göre ağaçlar ve bağlar tomurcuklanmaya başladı. Bu tomurcuğu görünce zaten budama yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de soluğu bağlarımızda aldık. Allah sonumuzu hayır etsin.” dediler. »Haber Merkezi

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Çiftçilerde Budama Mesaisi
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