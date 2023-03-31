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ÇİFTÇİ: “KİTAP HAYATTIR”

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bu sene Kütüphane Haftası’nda kutlanmalar olmadı.

31 Mart 2023 Cuma 02:00
ÇİFTÇİ: “KİTAP HAYATTIR”

Bu sene Kütüphane Haftası’nda ‘Kütüphane İyileştirir’ ana temasıyla depremzedeler için psikososyal destek faaliyetler düzenleniyor.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Kütüphane Haftası’nda neler yapıldığı hakkında açıklamada bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, kitap okumayı eğlence ile eşleştirdikleri için Kütüphane Haftası’nda hazırlanan programı gerçekleştirmediklerini onun yerine depremzede aile ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çok büyük bir felaket yaşanıldığını vurgulayan Müdür Çiftçi, Bozok Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ve bir planlama yaptıklarını kaydetti.

Normal şartlarda depremzede ailelere ve çocuklara yönelik programlar yürüttüklerini söyleyen Müdür Çiftçi, Kütüphane Haftasına özel de programları artırdıklarını ifade etti.

“ACIMIZ HALA SICAK”

Kitap okumanın hayal dünyasına çok şey kattığını vurgulayan Müdür Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu; “Kütüphane Haftası ile ilgili çok kapsamlı program düşünüyorduk ama Kahramanmaraşlı depremden dolayı yapmama kararı aldık. Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik ve acısı hala sıcak bir şekilde devam ediyor. Kitap okumak eğlencelidir. Kitap okuyan insanın o gün hiçbir şeyi yoksa bile o gün hayal dünyasına 1-2 damla damlamıştır.”

“PROGRAMLAR YÜRÜTÜYORUZ”

Depremzedeler için Bozok Üniversitesi ile beraber çalışmalar yürüttüklerini de söyleyen Çiftçi, “Biz kitabı sıkıcı bir şey ile eşleştirmiyoruz. Eğlence ve mutlulukla eşleştiriyoruz. Dolayısıyla da Kütüphaneler Haftasıyla ilgili olan programımız da bu sene gerçekleşmedi. Bozok Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüterek bir planlama yaptık depremzede ailelere ve çocuklara yönelik programlar yürütüyoruz. Kütüphane Haftasında da programımızı artırdık” diye konuştu.

“KÜTÜPHANELER 3’ÜNCÜ MEKÂNIMIZ”

İlçelerde yapılan kütüphaneler hakkında da konuşan Çiftçi, “İnsanın programı ev, iş ve kütüphane alanlarından oluşuyor. Bizim hayat kurgumuzun içinde 3’üncü mekân olarak kütüphaneler tasarlandı ve bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması olarak kütüphanelerle ilgili yenileme, yeni yerlere geçme, yeni binalar yeni kitaplar, kaynaklar oluşturma gibi bir çalışma programı yapıldı ve uzun zamandır bu devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KİTAPLAR GENÇLERİN HAYATINDA OLMALI”

Kütüphaneleri gençlere sunmak istediklerini belirten Çiftçi, “İstedik ki bu Kütüphane Haftası’nı kitap okuma bilincini artıracak, gençlerin gittiklerinde rahatlıkla ders çalışabildikleri, oturup sohbet edebildikleri ortamlar sunalım. Bizim mantığımızda kütüphanede konuşulmaz mantığı yok. Kütüphanelerin yeni tasarımlarında artık sesli alanlar da var. İnsanların konuşarak ders çalışabileceği, toplu ders çalışma alanlarının olduğu, eğlenme alanlarının olduğu kütüphaneleri gençlere sunmak istiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler istiyoruz ki yeni nesiller kitapları hayatlarının içlerine alsınlar” dedi.

Melike Aslı Arslan

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