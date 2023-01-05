Çiçek’ten Karadağ’a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ "İhtisas Üniversitesi" olmanın sorumluluğu çerçevesinde endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya odak yürütülen proje ve çalışmalar hakkında TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’e bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’e nezaket ziyaretleri için şükranlarını sundu.

Ziyarette Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen de hazır bulundu. »Haber Merkezi