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Çiçekdağı deprem bölgesinde

Yozgat’ın Yerköy ilçesine komşu olan Çiçekdağı belediyesi deprem bölgesinde.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Çiçekdağı deprem bölgesinde

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, deprem sonrası ivedilikle toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılmasının ardından, bir nebze de olsa yaraları sarabilmek için deprem bölgesine gitti.
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yaptığı açıklamada, Çalışma arkadaşlarımızla beraber depremin ağır hissedildiği ve bina yıkımlarının çok olduğu yerlerden biri olan İskenderun’a, bir nebze de olsun yaraları sarmaya geldik.
Devletimiz ilk andan itibaren tüm kurum ve imkânlarını seferber etmiş durumda olup, arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Rabbim acılarımızı hafiflesin. Vefat edenlere rahmet, kalanlara sağlık nasip etsin. Devletimize zeval vermesin.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çiçekdağı Deprem Bölgesinde
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