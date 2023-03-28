Ceza infaz kurumuna ziyaret

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Talha Tuna'yı makamında ziyaret Müftü Gülden; Manevi rehberlik birimi tarafından cezaevinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu.

Akabinde cezaevi yerleşkesi içerisindeki spor salonu, tekstil atölyesi, marangoz atölyesi, berber ve Kur’an-ı Kerim öğretim sınıfını gezen Müftü Ali Gülden, Kur'an-ı yeni öğrenen mahkûmlara Kur'an-ı Kerim ve İmsakiye hediye etti. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ihtiyaç duyulan kitapların teslim ve dağıtımı da gerçekleştirdi.

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisindeki Jandarma mescidini de ziyaret eden Gülden, mescidin halısını yenilemek üzere ölçülerini aldırdı. Haber Merkezi