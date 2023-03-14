‘Çevre düzenlemeleri devam ediyor’

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, Yerköy Şehitliği'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kepir, şehitliğin bayraklarla süslendiğini belirtti ve emeği geçen herkesten Allah'ın razı olması temennisinde bulundu.

Yerköy Şehitliği'nde yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Kepir, şehitliğin daha da güzelleştirilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Şehitliğin bayraklarla süslendiğini de sözlerine ekleyen Kepir, "Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun inşallah. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı. Yerköy Şehitliği'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları ve bayrak süslemeleri, şehitlerimize olan saygımızın bir göstergesi olarak önem taşıyor. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması ve onlara olan minnetimizin ifadesi olan bu çalışmalar, Yerköy ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam edecek.” dedi. »Haber Merkezi