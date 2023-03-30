Çelik’ten ziyaret

Depremden etkilenen ve hastanede yatan öğretmenlere geçmiş olsun dileklerini iletmek ve talepleri konusunda görüşmek üzere Yozgat’ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik’e, Daire Başkanı Dilaver Dörtokeşlik etti.

Çelik, ilk olarak Şehir Hastanesinde tedavi gören öğretmen Hülya Aşcı'yı ziyaret etti. Aşçıya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini söyleyen Çelik aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Çelik, ardından Yozgat Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Haber Merkezi