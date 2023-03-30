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Çekerek gençleri gençlik merkezine

Yozgat Çekerek ilçesinde bulunan Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi’nde kurs kayıtları başladı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:13
Çekerek gençleri gençlik merkezine

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik Merkezimize bekliyoruz” dedi.

Gençlerden hiçbir maddi karşılık beklemediklerini belirten Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezleri etrafında gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyeti planlamaları ve uygulamalarının yapılabileceğini söyledi.

Müdür Sapmaz, Gençlik Merkezlerinde yapılan tüm faaliyetlerin hem gençlerin nitelikli zaman geçirmeleri hem de her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak önleyici ve koruyucu faaliyetler olduğunu kaydetti.

Gençlik merkezleri faaliyetlerinden herkesin yararlanması gerektiğini söyleyen Sapmaz, il merkezinde ve ilçelerde bulunan merkezlerde, gençlerle gönüllülük çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin artırılması; kitap okuma alışkanlığının, eleştirel düşüncenin ve kendini ifade yeteneğinin gençler arasında gelişmesi; topluma, tarihe ve medeniyete ait duyarlılıkların canlı tutulması üzerine pek çok saha çalışmaları düzenli olarak planlanması gerektiğini söyledi. Sema Nur Koçaker

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