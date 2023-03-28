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ÇEDAŞ'tan Ramazan Hizmeti

Elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ, Yozgat, Sivas ve Tokat'ta binlerce kişiye elektrik hizmeti sunarken, ramazan ayı boyunca müşteri hizmet merkezleri mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

28 Mart 2023 Salı 13:12
ÇEDAŞ'tan Ramazan Hizmeti

Yozgat, Sivas ve Tokat illerinde binlerce kişiye elektrik hizmeti sunan ÇEDAŞ, Ramazan ayı boyunca müşteri hizmet merkezleri, mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruda, 08:00-12:00 ve 12:30-17:30 saatleri arasında hizmet verecek olan müşteri hizmetleri merkezleri, abonelerin elektrik fatura, abonelik işlemleri, şikâyet ve talepleri gibi işlemler için hizmet verecek. Bu sayede müşteriler, elektrik hizmetleriyle ilgili sorunlarını çalışma saatleri içinde çözebilecekler.

Ramazan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek olan müşteri hizmetleri merkezleri, abonelerin işlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlıyor. Elektrik fatura ödemeleri, abonelik işlemleri, şikâyet ve talepler gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen aboneler, ÇEDAŞ'ın müşteri hizmetleri merkezlerine başvurabilecekler. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.03.2023 13:32
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