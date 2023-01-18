Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.315,03
ALTIN
1.151,65
DOLAR
18,76
STERLİN
23,08
EURO
20,26

Çat kapı ziyaret

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından başlatılan “Çat Kapı Hane Ziyaretleri” projesi tüm hızıyla devam ediyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Çat kapı ziyaret

Başkan Ünal tarafından hayata geçirilen proje kapsamında belde de ikamet eden tüm haneler ziyaret ediliyor.
Kapısını çalmadık hane bırakmayacaklarını belirten Ünal, “Çat kapı ziyaretleri devam ederken Kazım Arslan amcamızın ziyareti oldu, onlar anlattı biz dinledik. Oy vermedi diyerek ötekileştiren belediye hizmetlerinden yoksun kalan ve hiç bir hizmet alamaması bizleri üzdü ama sağlık olsun hizmeti inşallah bizlere nasip oldu. Kazım Aslan amcamızın kapı önüne kilit taş döşemek bize nasip oldu güle güle kullansınlar Mevlam her ikisine de uzun ömürler versin.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çat Kapı Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
Denetimler sürüyor
Denetimler sürüyor
“Esnaf mağdur edilmemeli”
“Esnaf mağdur edilmemeli”
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
Lenfödem hastaları dikkat
Lenfödem hastaları dikkat
905 konut satıldı
905 konut satıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim