Çat kapı ziyaret

Başkan Ünal tarafından hayata geçirilen proje kapsamında belde de ikamet eden tüm haneler ziyaret ediliyor.

Kapısını çalmadık hane bırakmayacaklarını belirten Ünal, “Çat kapı ziyaretleri devam ederken Kazım Arslan amcamızın ziyareti oldu, onlar anlattı biz dinledik. Oy vermedi diyerek ötekileştiren belediye hizmetlerinden yoksun kalan ve hiç bir hizmet alamaması bizleri üzdü ama sağlık olsun hizmeti inşallah bizlere nasip oldu. Kazım Aslan amcamızın kapı önüne kilit taş döşemek bize nasip oldu güle güle kullansınlar Mevlam her ikisine de uzun ömürler versin.” dedi. »Haber Merkezi