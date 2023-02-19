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Çardakçı’dan ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı Deprem bölgesi olan Hatay’ın Hassa ilçesini ziyaret etti. 

19 Şubat 2023 Pazar 02:52
Çardakçı’dan ziyaret

Çardakçı Belediye Başkanı Celal Köse’den yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. 
Belediye Başkanı Celal Köse, Devlet, millet el ele tüm zorlukları birlikte yeneceklerini belirterek, “Devletimizden ve vatandaşlarımızdan gelen bütün imkânları depremzedelerin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyorum. Allah’ım böyle bir felaketi bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. Ziyaretlerinde dolayı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı’ya teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Çardakçıdan Ziyaret
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