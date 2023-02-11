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Canla başla çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı depremin 10 ilde yıkıma neden olması ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi, birçok vatandaşın da sokaklarda kalması sebebiyle tüm deprem bölgelerine destekler gönderilmeye devam ediyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Canla başla çalıştılar

Çayıralan Kaymakamlığı bünyesinde başlayan yardım kampanyası sonucu Çayıralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önüne toplanan tüm yardım malzemeleri tek tek elden geçip seçilerek yeniden istiflenip koli haline getirildi. Çalışmalarda öğretmenler, imamlar ve sivil vatandaşlar görev alırken, herkes özveri ile çalıştı.
Yozgat’tan da geniş çaplı yardım gönderilirken, Çayıralan ilçesi ise duyarsız kalmadı.
Çayıralan Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan kampanyaya katılım yüksek oldu. Öncesinde köylerde muhtarlar ile imam hatipler ev ev dolaşarak vatandaşların vermiş olduğu yardımları ilçe merkezine taşıdı.  
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde toplanan tüm yardım malzemeleri tek tek elden geçerek ayrımı ve kolilemesi yapıldı.
ÖĞRETMENLER VE İMAMLAR ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR
Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğretmenler kampanyaya destek vermek için vakıf binası önünde toplanıp yardıma koyulurken imam hatiplerden de destek geldi. 
Yardım kampanyasına Sosyal Yardımlaşma Vakıf personelleri ile sivil vatandaşlar ise yardıma destek sağladı. 
ÖNCÜLÜK ETTİLER
Sosyal Yardımlaşma Vakfı önünde yürütülen yardım kampanyasına ve köylerde toplanan yardımların bir kısmının toplanmasında AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, İl Genel Meclis Üyesi Abdulbaki Karataş, Kadın Kolları Başkanı Nevin Yiğit, Gençlik Kolları Başkanı Ozan Bulut’da destek verdi. AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner  ve Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ozan Bulut ise sevk edilen 7 araçla birlikte Hatay ili Hassa ilçesine giderek yardımların bizzat yerine ulaştırılmasında öncülük etti.
İlçeye bağlı köylerde ise muhtarlar ve köy imamlar tek tek kapıları çalarak destek istediler.
7 ARAÇ YOLA ÇIKTI
Çayıralan ilçesinde toplan yardım malzemeleri titizlikle tek tak paketlenerek araçlara yüklendi. İlçe merkezinde köylerde ve Konuklar beldesinden destek sağlayan vatandaşların göndermiş oldukları malzemeler sonucu 7 araç deprem bölgesine ulaştırılmak için yola çıktı.
Vakıf önünde dua eden İlçe Vaizi Mehmet Perk, deprem bölgesinde hayatını yitiren tüm vatandaşlara rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyip, mahsur kalanlara Allah’tan yardım dilediği duasında Hatay İli Hassa ilçesine doğru hareket eden araçları ve kullanan şoförleri içinde kazasız belasız hedeflerine ulaşmalarını Mevla’dan diledi. 
MALZEMELER TESLİM EDİLDİ
Hatay’ın Hassa ilçesine ulaşan yardım ekipleri jandarma kontrolünde malzemeleri gösterilen depolara indirdi. »Haber Merkezi

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Canla Başla çalıştılar
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