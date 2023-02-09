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Çandır tek yürek…

Kahramanmaraş Pazarcık merkezinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Çandır ilçesinde kaymakamlık tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Çandır tek yürek…

Yozgat merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde deprem bölgeleri için yardım kampanyaları devam ediyor.
Çandır Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası için yardımlar Meydan Parkta toplanıyor. 
Çandır Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere kışlık kıyafetler başta olmak üzere, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, bot, ısıtıcı, hazır gıda ve benzeri toplanan yardımlar deprem bölgesine doğru yola çıktı. Çandır Meydan Parkta yardımlar toplanmaya devam ediyor.” denildi. »Haber Merkezi 

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Çandır Tek Yürek…
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