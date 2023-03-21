Çanakkale Zaferi unutulmadı

Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümü dolayısıyla Çayıralan’da geçekleştirilen programa Çayıralan İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından program Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu'nda devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Daha sonra öğrencilerin hazırlamış olduğu ''Çanakkale Geçilmez'' adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Son olarak ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. »Haber Merkezi