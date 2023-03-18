18 Mart 1915’te canlarını feda ederek dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten ecdadımızı rahmet ve minnetle andığını dile getiren Başkanı Celal Köse; “18 Mart tarihi, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. 108 yıl önce Aziz Türk milleti, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, vatanına duyduğu sevgi ve inançla bir destan yazmıştır. Tarihimizin en şerefli sayfalarını oluşturan ve binlerce şehidimizin kanıyla yazılan bu kahramanlık destanının altında milletine bağlılık, vatan aşkı ve bağımsızlık düşüncesi yatmaktadır. Çanakkale Destanı, milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdir. Bu zafer memleketimizin her karış toprağı için savaşan halkımızın sahip olduğu vatan sevgisinin, cesaret ve inancın en güçlü sembolüdür. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz vatan topraklarımız ülkemizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bize emanet bırakılan kutsal topraklarımızda canlarını feda eden atalarımızın değerini bilmek ve Çanakkale Destanı’nı geleceğe aktarmak hepimizin en önemli görevlerinden biridir. Türk milleti ve kahraman askerlerimiz vatanı ve milleti için Çanakkale’de nasıl mücadele ettiyse bugün aynı şekilde her türlü tehlikeyi ve tehdidi yok edecek güç ve kararlılıktadır. Bu duygu ve düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi