Can kaybı bini aştı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan ilk bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“An itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250, Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam bin 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7 bin 3 vatandaşımız yaralanmıştır.”

Açıklamada, bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayının 9 bin 698, araç sayısının ise 216 olduğu vurgulanarak, şimdiye kadar toplam 2 bin 824 binanın yıkıldığı ihbarı alındığı ifade edildi.

“TÜM İL AFAD MÜDÜRLÜKLERİ TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ”

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir. Tüm il AFAD müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.”

Açıklamada, deprem için yapılacak uluslararası yardımlarla ilgili, “Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Malatya ve Adana havalimanları Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana’dan Hatay’a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir” denildi.

“BOTAŞ HAM PETROL AKIŞI TEDBİREN DURDURULMUŞTUR”

Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine doğal gaz verilemediği aktarılan açıklamada, “BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğalgaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir. Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışma başlatıldı”

Açıklamada, deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekipler sevk edildiği belirtilerek, “Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haberleşmede saha ve enerji kesintileri meydana gelmiştir. Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç gibi nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır. 80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi” cümlelerine yer verildi.

“Batı ilindeki tüm Komando birlikleri, JAK ve Trafik Timleri Kahramanmaraş’a görevlendirilmiştir”

Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bölgeye toplam 9 bin 698 Arama Kurtarma Personeli, 216 araç sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Hatay’dan 60, İskenderun’dan 50, Mersin’den 25 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca TCSG Yaşam Gemisi İskenderun limanında, 2 helikopter ise Antalya Havalimanı’nda hazır beklemektedir. JÖAK’tan 130 kişilik JAK grubu mobil harekat merkezi, 2 mobil komuta merkezi, 1 mobil mutfak ve mobil fırın Kahramanmaraş iline sevk edilmiştir. Jandarma Lojistik Komutanlığı’ndan 30 Unimog kamyon, 2 Yaşam Alanlı Komuta Kontrol Aracı, 7 binek aracı, 2 mobil mutfak ve 1 adet Mobil Fırın Kahramanmaraş'a intikale başlamıştır. Batı ilindeki tüm komando birlikleri, JAK ve Trafik Timleri Kahramanmaraş'a görevlendirilmiştir.”

“300 BİN BATTANİYE AFET BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ”

Açıklamada, deprem bölgelerine gönderilen ihtiyaç malzemeleri şöyle anlatıldı:

“Düzce’den 10 bin 80, Ankara’dan 9 bin 38, Manisa’dan 10 bin 80, İstanbul’dan 13 bin 579, Adana’dan bin 8, Kırıkkale’den bin 680, Sivas’tan bin 680, Muğla’dan 2 bin 807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300 bin battaniye afet bölgesine sevk edilmiştir. Ayrıca 19 bin 772 adet yaşam çadırı, 24 bin 172 adet yatak, 47 bin 176 adet yastık çarşaf, bin 106 mutfak seti gönderilmiştir. Türk Kızılayından 76 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 10 afet müdahale merkezi 70 şube ile 131 araç ve 365 personel alana intikal etti. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'ya görevlendirilmiştir. Bölgeye 730 personel ve 50 araç sevk edilmiştir.”

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay Havalimanları’nın hasar nedeniyle uçuşa kapalı olduğu belirtilen açıklamada, Divriği-Çetinkaya Arası Demiryolu’nun saat 04.40 itibarıyla tren trafiğine kapalı durumda bulunduğu kaydedilerek, şöyle devam edildi:

“Afet İletişim Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir. Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.” »İHA