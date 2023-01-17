Camilerde yağmur duası

Ülkemizde son aylardaki yağış azlığı ve barajlardaki düşen su doluluk oranı, kuraklık riskini yeniden gündeme taşıdı.

Yağışların önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin dışında seyretmesi ihtimali kaygı yaratıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, Boğazlıyan’da da camilerde yağış için dua edildi.

İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Cuma Namazında kuraklığa karşı yağmur ve kar yağışı duası etti.

Son zamanların en kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekilen hutbede, “Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah’ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah’ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma” duası edildi.

Cuma namazı için camiye akın eden yüzlerce vatandaş duaya eşlik ederek, yağmur ve kar yağışı için dua etti.

Öte yandan son zamanlarda Boğazlıyan’ın da ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşlar, Cami çıkışı “Rabbimizden kar ve yağmur yağması için dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur. Cenab-ı Allah hayırlı olanı versin” temennisinde bulundular. »Haber Merkezi