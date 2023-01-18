Çalıştay düzenlenecek

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, bilindiği gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşmış, o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer aldığını söyledi.

Kabayel konu ile alakalı yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Elbette bu kanun, öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaçtı. İlk gündeme geldiği 23 Ekim 2018 tarihinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin adına yakışır şekilde doldurulması ve zenginleştirilmesi yönünde her türlü adımı atan, içeriğinde neler olması gerektiğini masaya yatıran ve meşru zeminde mücadelesini ortaya koyan sendikamız, sadece öğretmenlerin hak ve menfaatlerini koruyan ve gözeten bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunun yanı sıra teklifin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte de sendikamız yine komisyon ve genel kurul aşamasında bizzat yer almıştır. Hiç şüphesiz, 1 milyonu aşkın öğretmenin bulunduğu ülkemizde öğretmenlerin geleceğine yatırım yapan bir kanunun varlığı büyük bir kazançtır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bugün Türk eğitim-öğretim hayatında yer alması son derece önemli ve kıymetlidir. Ancak; bu kadar uzun süredir beklenen, özlemi duyulan bu kanunun arazlı ve eksik yönleri de mevcuttur. Kariyer basamaklarında hizmet yılının esas alınmaması, yönetici atamalarında adil bir sistemin ihdas edilmemesi, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek çatı altında toplanmaması, kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılmaması gibi birçok hususta eksiklikleri barındıran kanun, günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmeye muhtaçtır. Nitekim, bir kısım siyasiler ve MEB yetkililerince de süreç içerisinde kanuna dair iyileştirmeler yapılacağına yönelik söylemler kamuoyuna yansımıştır. Bu noktada sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim-Sen, bugün de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalıştay düzenleyerek, komisyonlar oluşturmak suretiyle;

Öğretmen yetiştirme, Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitimi

Kariyer basamaklarında uzman ve başöğretmen unvanlarının sınava dayalı değil, hizmet yılı esas alınarak verilmesi, Ehliyet ve liyakat sahibi yöneticilerin iş başına getirilmesi, Atama ve görevde yükselmelerde objektif ve adil bir sistemin inşası, Öğretmenlerin mali, özlük ve sosyal hakları, ek ders ücretleri, uzman/başöğretmen tazminatının emekliliğe sayılması, 10 yılını doldurmamış öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, Şeffaf bir ödül sisteminin getirilmesi, Öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet ve mobbinge karşı tedbir alınması gibi birçok konuyu yakın plana alacaktır. Çalıştayda tekliflerimizi hazırlayarak, paydaşlarımıza sunacağız.

20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak; oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır. Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesidir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi