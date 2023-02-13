Çalışmaları yerinde takip ediyor

Başkan Köse, belediye olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlar için gıda paketi hazırlandığını belirtti.

Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Getirdiğiniz ürünler ile gıda paketi hazırlıyoruz. Bir üründe sen koy Yozgat! Deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzeri gıda paketlerimizi hazırlıyoruz. Paket hazırlayamayan hemşehrilerimiz ihtiyaç duyulan malzemelerle destekte bulunabilirler. Deprem bölgesine göndermek istediğiniz gıda yardımlarınızı saat kulesi karşısı Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezine getirebilir, alınması istediğiniz paketler için Yozgat Belediyesi Deprem koordinasyon merkezi 0354 217 20 01’i arayabilirsiniz. Pakete koyulabilecek Malzemeler şu şekilde sıralandı; Un, Yağ, Çay, Şeker, Pirinç, El Feneri, Mum, Zeytin, Helva, Salça, Bulgur, Makarna, Kırmızı Mercimek, Kaşar Peynir, Bebe Bisküvisi, Erkek İç Giyim, Kadın İç Giyim, Hijyen Malzemesi.” ifadelerine yer verdi.

HATAY’A GÖREVLENDİRİLDİ

Başkan Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarında görev almak üzere Hatay’a bağlı Hassa ilçesine görevlendirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, depremin vurduğu illerden biri olan Hatay/Hassa’ya giderek, burada İtfaiye Müdürlüğü ile gönüllü personelin çalışmalarını takip etti.

Bölgede devam eden arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında görevlilerden sık sık bilgi alan Köse, belediye ekiplerinin yanı sıra gönüllü olarak bölgeye gelen vatandaşlarla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. Başkan Köse,” Hatay/Hassa Deprem bölgesinde tüm ekiplerimiz gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Ara vermeden çalışmalarımız her dakika devam ediyor. Tüm Türkiye, bu elim facianın yaralarını sarmak için tek yürek oldu. İlk günden beri devletimizin ve vatandaşımızın yanındayız. Araçlarımızla, iş makinelerimizle, personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle deprem bölgesindeyiz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız.” dedi.

“ÖYLE YİĞİTLER Kİ”

Başkan Köse, deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam eden personellerle aralarında geçen sohbeti paylaşarak, "‘Siz Yozgat’a dönün yoruldunuz’ dediğimde, ‘Yok başkanım biz yorulmadık devam edebiliriz’ dediler. İşte Yiğitler yiğidi ekiplerimiz. Deprem Bölgesi'nde canla, başla çalışan ekiplerimizin bir kısmı şehrimize dönerken, yeni gelen ekip arkadaşlarımız hemen çalışmalara koyuldu. Vatandaşlarımızın bu zor gününde canını dişine takarak aslanlar gibi çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni gelen arkadaşlarımızla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YİĞİTLERLE BERABERİZ SON ANA KADAR BURADAYIZ”

Hatay'da görevli Yozgat Beleyesi Ekibiyle birlikte değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapan Köse, “Azimle, umutla çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİNE TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Köse, Yozgat Belediyesi Koordinasyon Merkezine teşekkür ederek, “Deprem bölgesinde ki vatandaşların umudu oldular. 0354 217 2001 nolu çağrı merkezi vatandaşlara uzatacağınız yardım eli için sizleri bekliyor.” diye konuştu. »Haber Merkezi