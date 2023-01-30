Çalışmaları önemsiyor

Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi, Konya TEKNOKENT ve Erasmus+ Kurum Koordinatörlügü işbirliğinde 27-28 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen “Akademisyenler için Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” etkinliğinde, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recai Kuş ve Doç. Dr. Serdar Karakurt eğitmen olarak yer aldılar.

Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş’un Konya TEKNOKENT Destek Hizmetleri ve Uluslararası Projelerden sorumlu Dr. Hüseyin Şakalar ile koordinatörlüğünü yaptığı eğitim Furkan Kocaman Erasmus Evi salonlarında gerçekleştirildi.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan’ın ve ekibinin lojistik sağladığı eğitimden 20’den fazla araştırmacı yararlandı. Çoğunluğu İktisadi ve idari bilimler alanında çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve genç akademisyenler yer aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yıllardır özveriyle yürütmeye çalıştığı ve kendine özgü uygulamalar ile katılımcıların sürekli aktif tutulmaya çalışıldığı eğitim etkinlikleri bu tür etkinliklerde her geçen gün daha da yaygınlaşmaya devam ettiği gözlendi. Eğitim etkinliklerinde hem eğitmenlerin hem de yararlanıcıların gönüllü olarak yer almaları öncelikli olarak tercih ediliyor. Bu yolla gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına da özen gösteriliyor.

İki gün süren programda proje hazırlamaya yönelik olarak proje fikri geliştirme stratejilerinden, onu yazılı hale getirip hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı. Proje yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı verecek uygulamalar gerçekleştirildi.

TÜBİTAK proje destek programları yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ulusal ve uluslar arası düzeyde destek programları hakkında bilgilerde verilen eğitimde, proje başvuru ve değerlendirme aşamaları hakkında bilgiler verildi.

Proje yazımında dikkat edilmesi gereken incelikler, temel ilkeler ve etik konularına değinildi. Proje başlığından, özet, anahtar kelime ve özgün değerin, yöntem ve yönetim ile yaygın etki kısımlarının yazımından bahsedildi. Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile detaylarda özen gösterilmesi gereken noktalara ilişkin konulara eğitim kapsamında yer verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Onların yorum ve kritiklerini paylaşmalarına fırsat verildi.

Selçuk Üniversitesi alt birimleri arasında dayanışma ile gerçekleştirilen eğitimlerin memnuniyet verici olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede “Türkiye’de proje eğitimlerine halen çok ihtiyaç var. Bu yönde sürekli talepler oluyor. Dördüncü kez burada düzenlenen eğitim de yer aldım. Benim katılmadığım eğitimlerinde düzenlendiğini biliyorum. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve yönetimi doğru bir noktadan başlamışlar ve bu eğitimlerin akademik kadronun araştırma potansiyelini açığa çıkartmaya ve kurumun araştırma kapasitesini artırmaya katkı vereceği açıktır. Selçuk Üniversitesi yakın gelecekte sıçrama yapabilir” dedi.

Eğitim programının sonunda Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Recai Kuş gönüllü olarak eğitim veren akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. »Haber Merkezi