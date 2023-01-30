Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.191,83
ALTIN
1.165,50
DOLAR
18,86
STERLİN
23,39
EURO
20,48

Çalışmaları önemsiyor

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü proje tabanlı araştırmaları kurum içerisinde yerleşik bir kültüre dönüştürmeye katkı verecek çalışmaları önemsiyor.

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Çalışmaları önemsiyor

Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi, Konya TEKNOKENT ve Erasmus+ Kurum Koordinatörlügü işbirliğinde 27-28 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen “Akademisyenler için Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” etkinliğinde, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recai Kuş ve Doç. Dr. Serdar Karakurt eğitmen olarak yer aldılar.
Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş’un Konya TEKNOKENT Destek Hizmetleri ve Uluslararası Projelerden sorumlu Dr. Hüseyin Şakalar ile koordinatörlüğünü yaptığı eğitim Furkan Kocaman Erasmus Evi salonlarında gerçekleştirildi.
Etkinliğin ev sahipliğini yapan Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan’ın ve ekibinin lojistik sağladığı eğitimden 20’den fazla araştırmacı yararlandı. Çoğunluğu İktisadi ve idari bilimler alanında çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve genç akademisyenler yer aldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yıllardır özveriyle yürütmeye çalıştığı ve kendine özgü uygulamalar ile katılımcıların sürekli aktif tutulmaya çalışıldığı eğitim etkinlikleri bu tür etkinliklerde her geçen gün daha da yaygınlaşmaya devam ettiği gözlendi. Eğitim etkinliklerinde hem eğitmenlerin hem de yararlanıcıların gönüllü olarak yer almaları öncelikli olarak tercih ediliyor. Bu yolla gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına da özen gösteriliyor.
İki gün süren programda proje hazırlamaya yönelik olarak proje fikri geliştirme stratejilerinden, onu yazılı hale getirip hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı. Proje yürütme konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı verecek uygulamalar gerçekleştirildi.
TÜBİTAK proje destek programları yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ulusal ve uluslar arası düzeyde destek programları hakkında bilgilerde verilen eğitimde, proje başvuru ve değerlendirme aşamaları hakkında bilgiler verildi.
Proje yazımında dikkat edilmesi gereken incelikler, temel ilkeler ve etik konularına değinildi. Proje başlığından, özet, anahtar kelime ve özgün değerin, yöntem ve yönetim ile yaygın etki kısımlarının yazımından bahsedildi. Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile detaylarda özen gösterilmesi gereken noktalara ilişkin konulara eğitim kapsamında yer verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Onların yorum ve kritiklerini paylaşmalarına fırsat verildi.
Selçuk Üniversitesi alt birimleri arasında dayanışma ile gerçekleştirilen eğitimlerin memnuniyet verici olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmede “Türkiye’de proje eğitimlerine halen çok ihtiyaç var. Bu yönde sürekli talepler oluyor. Dördüncü kez burada düzenlenen eğitim de yer aldım. Benim katılmadığım eğitimlerinde düzenlendiğini biliyorum. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve yönetimi doğru bir noktadan başlamışlar ve bu eğitimlerin akademik kadronun araştırma potansiyelini açığa çıkartmaya ve kurumun araştırma kapasitesini artırmaya katkı vereceği açıktır. Selçuk Üniversitesi yakın gelecekte sıçrama yapabilir” dedi.
Eğitim programının sonunda Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Recai Kuş gönüllü olarak eğitim veren akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmaları önemsiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seferberlik başlıyor!
Seferberlik başlıyor!
Neşeli’den ziyaret
Neşeli’den ziyaret
“Her giden unutuyor Yozgat’ı”
“Her giden unutuyor Yozgat’ı”
Türk Sağlık Sen’den arabaşı etkinliği
Türk Sağlık Sen’den arabaşı etkinliği
"Tek yol Memleket!"
"Tek yol Memleket!"
İlçeleri dolaştı
İlçeleri dolaştı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim