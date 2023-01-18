Çalışmalarda ara yok

Yozgat’ın her noktasında hizmetlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Köse, “Şehrimizin vizyonuna katkı sağlayacak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projelerimizle kadim şehrimize hizmet ediyoruz.” dedi.

Millet Bahçesi projesinde yapım çalışmalarında sona gelindiğini belirten Köse, “Sosyal ve sportif donatıları ile hemşehrilerimizin yeni yaşam alanı olacak Millet Bahçesi Projemizde çalışmalar hızla devam ederken, çevresinde bulunan yollarımızı da tamamlıyoruz. Çalışmalar kapsamında Millet Bahçesi, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm TOKİ Konutları, Otobüs Terminali güzergahında mekanik serimi çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesi projemizle birlikte şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız. Hemşehrilerimize gün içerisinde sportif faaliyetlerden, sosyal aktivitelere kadar birçok alanda hizmet edecek Millet Bahçesi Projemiz, akşamları günün yorgunluğunun atılacağı, hafta sonu ailelerin birlikte zaman geçirebileceği bir yaşam alanı olacak. Kadim şehrimiz Yozgat için hizmetlerimizde hemşehrilerimizle istişarelerde bulunuyor, istekleri ve beklentileri doğrultusunda projelerimize yön veriyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi