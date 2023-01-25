Çalışmalar sürüyor

Yol yapım çalışmaları kapsamında Yozgat Belediyesi Adalet Eğitim Merkezi ile 1. Etap TOKİ Konutları arasında bulunan bağlantı yoluyla beraber, Çapanoğlu ve Eskipazar Mahallelerinin yeni bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Yol yapım çalışmaları kapsamında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Adalet Eğitim Merkezi - 1. Etap TOKİ Konutları arasında bağlantı yolumuzla beraber, Çapanoğlu ve Eskipazar Mahallelerimizin yeni bağlantı yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize değer katacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi. »Haber Merkezi
Yol yapım çalışmaları kapsamında Yozgat Belediyesi Adalet Eğitim Merkezi ile 1. Etap TOKİ Konutları arasında bulunan bağlantı yoluyla beraber, Çapanoğlu ve Eskipazar Mahallelerinin yeni bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.