çalışmalar Konuşuldu

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel’in katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına, İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, İlçe Tarım Müdürü Niyazi Saltık, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, İl Genel Meclisi Üye Ahmet Ünsal, Belediye Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada; “Yerelden kalkınmanın en önemli projesi olan Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi başlamasıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın doğduğu topraklarda doyması inancıyla köyden kente göçü durdurması ve hatta geriye dönüşü başlatması mümkün olacaktır. Sulak Tarım alanlarının arttırılması, akıllı tarım uygulamaları, seralar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Paketlemesi, Bal Ormanları, Akıllı Kovan ve Arıcılık faaliyetleri, hayvan barınakları yapımı ve iyileştirilmesi, güneş enerjisi ve ısı yalıtımı yapılması ve benzeri gibi pek çok alanda destekler başlıyor. Toprak ve Su kaynaklarımızın daha verimli ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılması, üretimin disipline edilmesi ve geliştirilmesi, bölge insanımızın ekonomik yönden kalkınması maksadıyla çalışıyoruz, yerelden kalkınmayı çok önemsiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde Yeni Türkiye Yüzyılı hedefleriyle başlayan; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı yeni ekonomi vizyonunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz sayın Fuat Oktay Beyefendinin himayelerinde Yerelden Kalkınma Modeli bünyesinde muhtarlarımızla çalışan ve üreten bir Çekerek ve Çekerek’li olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bütün projelerimizde bize yön veren yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye Çekerek’li hemşehrilerim ve şahsım olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi