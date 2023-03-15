Çalışmalar devam ediyor

Hatay’ın Hassa İlçesine Koordinatör Vali olarak atanan Yozgat Valisi Ziya Polat, bir yandan ilçenin yeninden yapılanmasıyla uğraşırken bir yandan da bölge insanının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Hassa’da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra, hasarlı binaların yıkılması, çadırkent ve konteynırların kurulması sürecini de yakından takip eden Vali Polat, bölge halkının istek ve taleplerinin karşılanması içinde büyük gayret sarf ediyor.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Polat, “Devletimiz ve milletimiz el ele bu büyük felaketinde inşallah üstesinden hep birlikte geleceğiz. Elbette acımız büyük. Ülkemiz tarihinde en büyük deprem felaketinden birisini yaşadık. Devletimiz depremin yol açtığı yaraların sarılması için bütün imkân ve olanakları bu bölgelerimize seferber etti. Gerek ilgili bakanlarımız, gerek bizler, gerekse ilgili kurumlarımız burada vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah en kısa sürede bu bölgemizi yeniden inşasını tamamlayarak hayatın normal seyrine dönmesine katkı sağlayacağız. Bizler her zaman vatandaşımız yanındayız.” diye konuştu. »Haber Merkezi