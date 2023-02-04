Çalışmalar devam ediyor

Başkan Öçal, ilçe halkımıza daha güzel hizmet verebilmesi için yeni belediye hizmet binasının çalışmaları sürekli kontrol edildiğini ifade etti.

Öçal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Yeni Belediye hizmet binamızın inşaat çalışmaları hızla ilerlemektedir. Belediye hizmet binamızın çatı imalatları içerisinde olan taş yünü, nem bariyeri,

tahta kaplama, membran ve galveniz kenet çatı uygulamaları tamamlanmıştır. Dış cephe giydirme çalışmaları devam etmektedir. İç cephe çalışmaları yapılıyor.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi