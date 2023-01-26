Çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmalara başladığımız 10 Eylül 2022 tarihinden bu zamana kadar geçen 4 aylık sürede 50 kilometreden fazla içme suyu hattı, 10 kilometreden fazla kanalizasyon kollektör hattının yenilemesini yaptıklarını söyledi.

Köse, Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrin asırlar boyu hizmet edecek bir altyapıya kavuşturacağız. Altyapının yenilenmesi ile hemşehrilerimize daha sağlıklı içme suyu sağlamanın yanı sıra eskimiş ve yıpranmış hatlardan dolayı yüzde 67 seviyesinde olan kayıp kaçağında önüne geçerek ekonomik tasarruf sağlayacağız dedi.

ÖNCE SAĞLIK

Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmaları kapsamında içme suyu hattımızın tamamını yenileyeceklerini belirten Köse, yıpranmış ve kullanım ömrümü tamamlamış içme suyu hattımızın 3’te 1’ini oluşturan asbestli boruların yerine düktil borular kullanarak hemşehrilerimize daha sağlıklı içme suyu sunacaklarını belirtti.

TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Başkan Köse, Yıpranmış, kullanım ömrünü tamamlanmış altyapıdan kaynaklı olarak yüksek enerji maliyetleri ile şehrimize getirdiğimiz içme suyumuzun yüzde 67’lik kısmı kayıp kaçakla israf oluyordu. Borularımızın yenilenmesi ile birlikte yüksek olan kayıp kaçağın önüne geçerek hem suyumuzu israf etmeden hemşehrilerimize ulaştıracağız hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacağız dedi.

ALTYAPIDAN SONRA ÜST YAPI

Köse Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımları ile 10 Eylül 2022 tarihinde temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmalarımızda bugüne kadar geçen 4 aylık sürede 50 kilometrenin üstünde içme suyu, 10 kilometrenin üstünde kanalizasyon kollektör hattımızı yeniledik. Şehrimizin her köşesinde ekiplerimiz çalışmalarını hızla sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ise hemen üst yapı çalışmalarına başlıyor, asfalt serimi, kaldırım yapımı, peyzaj çalışmaları ve ışıklandırma ile şehrimize hizmet geleceğimize miras bırakıyoruz diye konuştu.

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