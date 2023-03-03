Çalışmalar başladı

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, TOKİ mesire alanı, TOKİ parkı, 100. Yıl mahalle parkı, 60 Evler parkı, Karacaşar mahallesi ve Kale mahallesi mesire alanları, Kale mahallesi parkı gibi birçok yeni alanın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yerköy'ün doğal güzelliklerini korumak ve vatandaşların dinlenip keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaların kısa sürede mahalle sakinlerinin hizmetine gireceğini söyleyen Başkan Yılmaz, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, 100. Yıl mahallesinde bulunan TOKİ konutlarına mesire alan ve parkı, 100. Yıl Mahallesine park, 60 Evler park, Karacaşar mahallesi park ve Kale mahallesi mesire alanı ve Kale mahallesine yapılacak olan park ve mesire alanlarının çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile birlikte modern ve estetik bir görünüme sahip olacaktır. TOKİ Mesire alanına ayrıca yürüyüş yolu, diğer parklara da spor alanları ve çocuk oyun alanları gibi çeşitli aktiviteler için uygun hale getirilecektir.” dedi.

Başkan Yılmaz, söz konusu park ve mesire alanlarının tamamlanmasının ardından ilçenin daha da güzelleşeceğine ve vatandaşların doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirmelerine imkân sağlanacağının altını çizdi.

Park ve mesire alanın çalışmalarını inceleyen Başkan Ferhat Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisi Oktay Yılmaz’da eşlik etti.

Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, park ve mesire alanında yapılacak çalışmaların detayları hakkında Başkan Ferhat Yılmaz’a çeşitli açıklamalarda bulundu.

Oktay Yılmaz, alanda yapılacak düzenlemelerin, ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, alanda yapılacak çevre düzenlemelerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacağına, park ve mesire alanının ziyaretçiler tarafından daha çok tercih edilmesi için gereken tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.

Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Park ve mesire alanı çalışmalarının bitmesiyle birlikte, mahallerdeki doğal güzellikleri koruyarak, mahalle sakinlerinin keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlaması hedeflendiğinin altını çizdi.

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