Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.267,50
ALTIN
1.120,50
DOLAR
18,90
STERLİN
22,64
EURO
20,07

Çalışmalar başladı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçeye yeni park ve mesire alanları kazandırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

03 Mart 2023 Cuma 02:30
Çalışmalar başladı

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, TOKİ mesire alanı, TOKİ parkı, 100. Yıl mahalle parkı, 60 Evler parkı, Karacaşar mahallesi ve Kale mahallesi mesire alanları, Kale mahallesi parkı gibi birçok yeni alanın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Yerköy'ün doğal güzelliklerini korumak ve vatandaşların dinlenip keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaların kısa sürede mahalle sakinlerinin hizmetine gireceğini söyleyen Başkan Yılmaz, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, 100. Yıl mahallesinde bulunan TOKİ konutlarına mesire alan ve parkı, 100. Yıl Mahallesine park, 60 Evler park, Karacaşar mahallesi park ve Kale mahallesi mesire alanı ve Kale mahallesine yapılacak olan park ve mesire alanlarının çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile birlikte modern ve estetik bir görünüme sahip olacaktır. TOKİ Mesire alanına ayrıca yürüyüş yolu, diğer parklara da spor alanları ve çocuk oyun alanları gibi çeşitli aktiviteler için uygun hale getirilecektir.” dedi.
Başkan Yılmaz, söz konusu park ve mesire alanlarının tamamlanmasının ardından ilçenin daha da güzelleşeceğine ve vatandaşların doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirmelerine imkân sağlanacağının altını çizdi.
Park ve mesire alanın çalışmalarını inceleyen Başkan Ferhat Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisi Oktay Yılmaz’da eşlik etti. 
Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, park ve mesire alanında yapılacak çalışmaların detayları hakkında Başkan Ferhat Yılmaz’a çeşitli açıklamalarda bulundu. 
Oktay Yılmaz, alanda yapılacak düzenlemelerin, ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, alanda yapılacak çevre düzenlemelerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacağına, park ve mesire alanının ziyaretçiler tarafından daha çok tercih edilmesi için gereken tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.
Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, Park ve mesire alanı çalışmalarının bitmesiyle birlikte, mahallerdeki doğal güzellikleri koruyarak, mahalle sakinlerinin keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlaması hedeflendiğinin altını çizdi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:10
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSondakikaIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesiYerköy BelediyesiYerköy Belediye Başkanı Ferhat YılmazÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralar sarılıyor
Yaralar sarılıyor
Ev sohbetleri yapılıyor
Ev sohbetleri yapılıyor
Deprem bölgesine odun yardımı
Deprem bölgesine odun yardımı
Başkan Coşar’a teşekkür
Başkan Coşar’a teşekkür
Adliye personelini ziyaret etti
Adliye personelini ziyaret etti
Engelliler derneğinden destek
Engelliler derneğinden destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim