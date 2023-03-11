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Çalışmalar başladı

Saraykent ilçesinde, belediye tarafından yol ve kaldırım yapım çalışmaları başladı. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Çalışmalar başladı

Saraykent Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların onarım ve yeniden yapım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda doğal gaz altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollardaki parke taşlar sökülerek yerine yenileri döşeniyor. 
Yol yapım çalışmaları neticesinde Yeni Mahalledeki Vatan ve Çelik pınar Caddelerinde yol ve kaldırım çalışmaları yapım işleri başlamadı. 
Belediye Başkanı Ahmet Öcal çalışmaları yerinde takip ederek incelemelerde bulundu.
Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Öcal, “Ekiplerimiz gerek kent merkezi gerekse mahalle ve caddelerin birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı olarak devam ediyor. Kentimizdeki her sokak ve kaldırımın Saraykent’e yakışır bir hal alması için çaba sarf ediyoruz. Yaz dönemi boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda ve belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam edecek. Yeni Mahalledeki Vatan ve Çelik pınar Caddelerinde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı anlayış ve memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” sözlerini kullandı. »Sema Nur Koçaker 

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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