Çalışmalar aralıksız sürüyor

Vali Ziya Polat ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Hatay Hassa'da depremden etkilenen vatandaşların geçici olarak barınmaları için kurulan çadır kentte incelemede bulundu.

Vali Polat, Hatay Hassa'da depremden etkilenen vatandaşlara ikram edilmek üzere kazanların kaynamaya devam ettiğini söyledi. »Sema Nur Koçaker