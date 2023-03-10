Çalışmalar aralıksız sürüyor

Emniyet ekipleri tarafından 'En iyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ve KADES uygulaması çerçevesinde esnaflara ve vatandaşlara bilgiler verildi.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' NEDİR?

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan NARKOLOG Projesi kapsamında 2019 yılında “Hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını” beyan eden 15.328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin yüzde 89,6’sının, 2020 yılında ise 23.526 kişiden yüzde 91,1’inin annesinin ‘Ev Hanımı’ olduğu görülmüştür. 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin yüzde 85,6’sı, 2020 yılında ise yüzde 83,6’sı aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşılmaktadır.

Mevcut bulgular ve annelerin feraseti ile evlatlarına olan sonsuz sevgisi madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesini göstermiştir. Bu sebeple, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun talimatları doğrultusunda 23.10.2020 tarihinde “En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi” başlatılmıştır. Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsamaktadır.

Eğitim verilecek annelerin belirlenmesi, eğitim yapılacak fiziki ortamın hazırlanması, gerekli lojistik desteğin (bütçe, araç, ekipman, tanıtıcı materyallerin hazırlanması, ulaşım, ağırlama vb.) sağlanması, Valilik ve Kaymakamlıklarımızca takip edilmektedir.

Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimine katılacak anneler; belediyeler, muhtarlar, halk eğitim merkezleri, STK’lar, din görevlileri ve okul aile birlikleriyle koordine kurularak belirlenmektedir. Vatandaşlarımızın kendiliğinden başvurarak eğitim talebinde bulunması da mümkündür ancak sayfamızdan sadece kurumsal başvuru alınabilmektedir. »Alpaslan Demir