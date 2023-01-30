Çalışmalar ara vermeden sürüyor

Belediye olarak 2022 yılını dolu dolu projelerle geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Köse, 2023 yılının büyük projelerinin tamamlandığı bir yıl olacağını vurguladı.

Belediye olarak çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Köse, “Bu yıl büyük projelerimizin tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olacak. Çapanoğlu Büyük Cami Projemiz, Millet Bahçesi Projemiz, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi ve Hasta yakını konuk evi projesi, Gençlik Merkezi projesi, mahalle konakları projeleri bunlar Yozgat’ımız açısından büyük projelerimizdir. Bunların yanı sıra temelini geçtiğimiz yıl attığımız projelerimiz ile şehrimizi alt yapıdan üst yapıya modern bir kent haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞEHRE AYRI DEĞER KATACAK

Millet Bahçesi Projesinin şehre ayrı bir değer katacağını vurgulayan Köse, çalışmalarda sona gelinen Millet Bahçesinin 52 bin metrekare alana inşa edildiğini ve bu yıl içerisinde hemşerilerinin hizmetine açılacağını ifade etti.

A’dan Z’ye her şeyin düşünülerek projelendirilen Millet Bahçesi’nin Yozgatlıların yeni mekanı haline geleceğini söyleyen Köse, “Millet Bahçesi içerisinde; Millet Kıraathanesi, halı saha, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, süs havuzları, yürüyüş parkuru, kamelyalar yer alıyor. İnşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah 2023 Haziran ayında hizmete açacağız. Burası şehrimize değer katacak. İnsanlarımızın rahatlıkla gelip burada vaktini geçirebilecek. Eğitim kültür açısından, hem çocuklarımızın rahatlıkla buralarda oturabileceği, oynayabileceği, ailelerimizin burada kamelyalarımızla vatandaşlarımızın özellikle hafta sonlarını burada değerlendirebileceği güzel bir alanı inşa ediyoruz. Millet Bahçesi konum olarak Yozgat’ımızın en güzel yerlerinden birine sahip ve şehrimizin yeni bir vitrini haline gelecek.” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Çapanoğlu Büyük Cami Projesinin bu yıl itibariyle hizmete açılacağını vurgulayan Başkan Köse, Çapanoğlu Büyük Cami Projesinin şehrin yeni cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Proje kapsamında 154 araçlık kapalı otoparkın bulunduğunu aktaran Köse, şöyle devam etti: “Proje içerisinde; kültür merkezi, kent meydanı, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar ve süs havuzları yapılacak. Vatandaşlarımız aileleri ve dışarıdan gelen misafirleri ile burada hoşça vakit geçirme fırsatına kavuşacak. Bunun yanı sıra bu projemize entegre bir şekilde yapımı hızlı bir şekilde devam eden Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi de Yozgat’ımıza ayrı bir güzellik katacak. Burası da 3 bin 472 metrekare alan üzerine 43 işyeri ve 15 büro inşa edilecek. Şuan inşaatımız hızla yükseliyor. Burası Büyük Cami çevre düzenlemesi ile entegre bir şekilde hayata geçirilecek. Projemiz yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip, hayata geçtiğinde zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşerilerimizin yaşam merkezi haline gelecek. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak. Yine Türkiye’nin 8. bilim merkezini Yozgat’ımıza kazandıracağız. Burasının da yakın zamanda halesine çıkarak yer teslimini yapacağız.”

SICAK YUVA OLACAK

İl dışından Şehir Hastanesine tedavi amaçlı gelen ve maddi durumu zayıf olan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Şefkat Evi projesi ile hasta yakınlarının sıcak yuvası olacağını söyleyen Başkan Köse, Yozgat Şehir Hastanesi karşısına yapılan Şefkat Evi, sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören barınacak yeri ve imkânı olmayan hastalar ile yakınlarına sıcak yuva imkanı sunacağını ifade etti. Köse, Yozgat Belediyesi’nin hasta yakınlarının tedavi süresince misafirlerine konaklama, sabah kahvaltısı, akşam yemeği gibi imkânlar sunacağını kaydetti.

Köse, “Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkat Evi projemizi hazırladık. Projemiz, bin metrekare alan üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Tek, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Şefkat Evi Projemiz 36 milyon 666 bin liraya ihale edildi.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi