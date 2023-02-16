Çalışan sayısı arttı

TÜİK, Yozgat’ında içinde bulunduğu 81 ilde 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan istatistikleri araştırmasını yaparak sonuçları yayınladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 arttığını kaydedilerek, “ Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 797 bir 768 kişi iken, 2022 yılı Aralık ayında 14 Milyon 782 bin 228 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakanlığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.” denildi. »Haber Merkezi