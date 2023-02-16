Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.950,47
ALTIN
1.113,57
DOLAR
18,85
STERLİN
22,79
EURO
20,18

Çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 7,2 arttığını açıkladı.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Çalışan sayısı arttı

TÜİK, Yozgat’ında içinde bulunduğu 81 ilde 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan istatistikleri araştırmasını yaparak sonuçları yayınladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 arttığını kaydedilerek, “ Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 797 bir 768 kişi iken, 2022 yılı Aralık ayında 14 Milyon 782 bin 228 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakanlığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,1 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.” denildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışan Sayısı Arttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Sil baştan yapacağız’
‘Sil baştan yapacağız’
İnceleme yapıldı
İnceleme yapıldı
“Hep birlikteyiz”
“Hep birlikteyiz”
Coşar, deprem bölgesinde
Coşar, deprem bölgesinde
“Huzurla dönüyoruz”
“Huzurla dönüyoruz”
Depremzedelere bağışladılar
Depremzedelere bağışladılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim