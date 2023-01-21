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Cafeye girdi!

Yozgat'ta Lise Caddesi Yimpaş kavşağı mevkiinde bir araç bilinmeyen bir sebeple cafeye girdi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Cafeye girdi!

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı lojmanları istikametinden gelen araç terminal dükkânlarında bulunan cafeye çarptı.
Çarpma sonucu araç şoförü ve 1 müşteri yararlanırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. »Haber Merkezi

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Cafeye GirdiYozgatKazaCafeLise CaddesiVatandaş
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