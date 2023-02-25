Çadır kreşler kuruluyor

Hassa’da oluşturulan çadır kreşlerde, depremzede çocuklara moral oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay Hassa’da kurulan çadır kentteki kreş, çocukların, deprem nedeniyle yaşadıkları olumsuz duygulardan bir nebze olsun uzaklaşmasını sağlıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay’ın Hassa ilçesine görevlendirilen Yozgat Valisi Ziya Polat deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Polat, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Hatay’ın Hassa ilçesinde görevliler ile birlikte gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Allah’ım böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Devletimizin tüm imkânları ve vatandaşlarımızın yardımlarıyla deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici olarak barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurulmaya devam ediyor. Hayatı normale döndürmek için hep birlikte çalışıyoruz. Devlet millet el ele.” dedi.

Depremden etkilenen çocuklar için çadır kreşler kurulduğunu belirten Polat, “Depremden etkilenen çocuklarımız için Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından kreş olarak kullanılmak üzere çadırlar kuruldu.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi