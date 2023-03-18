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‘Büyük zafer’

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108’nci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. 

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
‘Büyük zafer’

Bu zaferin,  milletin kaderini değiştiren önemli bir kahramanlık destanı olduğuna dikkat çeken Taşkın, Çanakkale’yi geçilmez yapan ve milletin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferinin dünya milletlerine örnek olduğunu söyledi. Bu büyük zaferin kazanılmasında pek çok isimsiz kahramanların olduğu kadar, Yahya Çavuş, Koca Seyit, 57. Alay ve diğer Mehmetçiklerimizin kanlarıyla suladıkları toprakları düşmandan kurtardıklarına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi.
 “Çanakkale, milletin inancıyla, erdemli ve vakur duruşuyla tüm dünyaya insanlık örneği sergilediği bir savaştır. Bu savaşta askerimiz, denize düşen yaralı düşman askerlerinin kurtarılması için ateşi kesmiş, düşmanını sırtında revire taşımış, vicdanlı davranışıyla büyük bir insanlık örneği göstermiştir. Avrupalıların çektiği Çanakkale Savaşı filmlerinde Türklerin gurur verici insanlık örneği gösterilir. Çanakkale Zaferi ile dünyanın hayranlığını kazanan bir milletiz. 
Çanakkale de bir kavga verilmiştir. Bu kavga mazlum bir milletin varoluş kavgasıdır. Emperyalizme karşı büyük bir direniştir. Güçsüz bir milletin, güçlü devletlerin haksızlığına karşı başkaldırısıdır. Tarihte böyle bir direniş görülmemiştir. Çanakkale Savaşı ile bir millet uyanmış, bir millet bağımsızlığını kazanmış ve gösterdiği büyük cesaretle altın harflerle tarihe adını yazdırmıştır.  
Kahraman askerlerimizin 18 Mart 1915 günü “Çanakkale Geçilmez” diye tarihe not düştüğü büyük zaferin milletimize ulus bilincini kazandırdığını unutmamak gerekiyor. Gururla kutladığımız bu zaferin onurunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelede hayatlarını gelecek neslin bağımsızlığı için feda eden aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları içinde saygıyla anıyorum.” »Haber Merkezi

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Büyük Zafer
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