Büyük gurur

Başkan Taşdemir yaptığı açıklamada, “Büyük Türkiye demenin, önce millet demenin, ülkemizin ulusal bağımsızlık idealini, küresel ortaklık düzeyine kadar yükseltebilmesinin içinde bir miktar payımız olduysa Rabbimize hamd-ü senalar olsun Elhamdülillah. Dava bilinci gençlikle başlar, Sayın Genel Başkanımızdan öğrendik ve bu yola canla başla sarıldık. Millete hizmet bilincini ve ruhunu büyüklerimizden gördük ve hissettik. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Soysal’a ve Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'e ve AK Parti Yozgat İl Başkanımız Sayın Yusuf Başer’e davamıza, milletimize hizmetleri kadar şahsım dahil tüm il ve ilçe teşkilâtımıza gösterdikleri rehberlik, destek ve örnekliklerinden dolayı minnet ve teşekkürlerimizi bir borç bilirim. Millete hizmet vazifesi gelip, Kim var diye sorduklarında sağına soluna bakmadan ben varım deme şuurunu hiçbir makamın, mevkiinin gereği olarak görmedik. Allah'ın izniyle, her yaşta genç, her yaşta heyecan dolu bu dava için her konumda hizmete hazırız. Şahsen temasa geçen ve gıyabımda halis niyetlerle aday adayı olmamız konusunda desteklerini ve fikirlerini bildiren tüm gönüldaşlarımıza, bu davanın her emektarına sonsuz teşekkür ederim. Aday adayı olmayacağımı ancak tüm adaylarımız gibi her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye durmadan dinlenmeden devam edeceğimizi beyan etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülkemizin yeni yüzyılındaki en önemli başarılarından biri olacağına ve AK yılların huzurunu ve mutluluğunu birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi