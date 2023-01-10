“Büyük görevler üstleniyorlar”

Basının toplum hayatı açısından büyük görevler üstlendiğini dile getiren Belediye Başkanımız Celal Köse; “Basın mensuplarımız toplum hayatının en önemli görevlerinden birini ifa ediyorlar. Toplumun her kesiminin haber alma hakkına hizmet eden basın kuruluşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Kamuoyunun gözü kulağı olan basınımız, yeri geldiğinde bizlerin hemşehrilerimize yaptıkları hizmetleri iletiyorlar, yeri geldiğinde ise hemşehrilerimizin bizlerden beklentilerini dile getirerek, hizmet makamlarının halkla buluşmasına aracılık yapıyorlar. Bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, gerek yerel yönetimler gerek ise ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, hemşehrilerimizin yerel yönetimleri ve kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel ve ulusal basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizi kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza Yüce Mevla’mdan sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı niyaz ediyor, ebediyete irtihâl eden değerli basın mensuplarına rahmet diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi