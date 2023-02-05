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Buluşmalara devam

Sarıkaya ilçesinde, "Sabah Namazı Buluşmaları" programı devam ediyor.

05 Şubat 2023 Pazar 02:03
Buluşmalara devam

Sarıkaya İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.
Vatandaşların sabah namazı kılmasının ardından dualar okunup sohbet edildi.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Program hakkında açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Sarıkaya Merkez Camii saban namazı buluşmalarımızın birinde daha cemaatimizle bir araya geldik. Namaz kılındı, zikir yapıldı, Kur'an okundu, sohbet yapıldı, dualar edilip ikramlar yendi. Yüce Rabbimize şükürler olsun. Hayırsever Mehmet Dağlı kardeşimize ve katkıda bulunan bütün hocalarımıza ve cemaatimize teşekkürler ederiz. Allah razı olsun.” dedi.
Programın sonunda, cami cemaatine ikramlarda bulunuldu. »Haber Merkezi

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Buluşmalara Devam
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