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Buluşmalar devam ediyor

Sarıkaya ilçe Müftülüğü gençlerle buluşmaya devam ediyor. 

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Buluşmalar devam ediyor

Sarıkaya müftülüğü genç kızlar koordinatörü Candan Şahin Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Kız Talebe Yurdu Pansiyonunda kalan kız öğrencileri ziyaret ederek  sohbet etti. 
Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada; "İnsanoğlunun bu dünyada da öbür dünyada da en büyük ve sonsuz hazinesi, sahip olduğu güzel ahlâk ve edebidir. Onun, yani insanın bütün değer ve kıymeti de ancak bu ulvî ve şerefli hazinesinin kıymet ve değeri kadardır. Nitekim Cenâb-ı Hak, Hazret-i Peygamber’in yüksek değerini ifade sadedinde âyet-i kerîmede;“Şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem, 4) buyurmuştur. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de; “Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (İmâm Mâlik, Muvattâ, Hüsnü’l-hulk, 8) buyurarak vazifesini tarif etmiş ve bütün insanlık âlemine «üsve-i hasene», yani mükemmel bir ahlâk nümûnesi olmuştur. Bu bakımdan ahlâk, dînin özünü teşkil etmiştir.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Buluşmalar Devam Ediyor
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