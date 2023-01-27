Bugün yatıyor

İl Müdürü Bilal Keskin, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak dedi.

Keskin yaptığı açıklamada; “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7, 8 Milyar lira fark tutarı ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alanların ise aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Emekli Sandığı kapsamında yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödeniyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 Milyon lira ödeme yapılacak. »Sema Nur Koçaker