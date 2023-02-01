Bugün dünden daha güçlü

Başkan Başer, Dünya lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılına yürüdüklerini belirtti.

Başer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldiniz sefalar getirdiniz kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti’mize teveccüh her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya lideri Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi