‘Bu zor günleri beraber atlatacağız’

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 il’i etkiledi. Yaklaşık 50 bine yakın insanımız hayatını kaybederken yüzbinlerce insanımızda yaralandı. On binlerce binanın yıkıldığı 11 il de 10 milyonun üzerinde depremzedenin yaralarını sarmak için ülke genelinden yardımlar aralıksız devam ederken depremin yaralarını azaltmak için de tüm kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Yeşilay’da ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm imkânlarını seferber etti.

TÜM İMKÂNLARIMIZLA

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk de 1-7 Mart Yeşilay Haftası için hazırlanan tüm imkânların depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Ertürk, “Depremin ilk gününden itibaren yardımların deprem bölgelerine hızla ulaşması için Genç Yeşilay Gönüllü ekimizle sahada olduk. Bugün de Yeşilay haftası için hazırladığımız tüm imkânlarımızı 11 ilimizi etkileyen büyük afetin yaralarını sarmak için kullanıyoruz” dedi.

HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Ertürk “Depremden etkilenen insanlarımız 444 98 01’i arayarak; Türkiye geneli çevrim içi (online) ve yüz yüze olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizin klinik psikologları ile sosyal hizmetleri uzmanlarından ücretsiz psikososyal destek hizmeti alabilir. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

