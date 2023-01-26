Bu gece Regaip Kandili

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

İleri Gazetesi olarak tüm okurlarımızın mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, kandilin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. »Haber Merkezi