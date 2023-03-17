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Bu destan unutulmaz!

Türk Milletinin üstün vatan sevgisi ve kahramanlığının sembolleştiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve ‘Şehitler Günü’nün yıldönümünü büyük bir kıvanç ve coşkuyla kutlayacağız.

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Bu destan unutulmaz!

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Destanı ve Şehitleri Anma Günü için farklı etkinlikler düzenliyor. Türk Milleti'nin vatan sevgisi ve kahramanlığının sembolleştiği bu özel gün, ilçede büyük bir kıvanç ve coşkuyla kutlanacak.
Çanakkale Destanı ve Şehitleri Anma Günü’nde Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl farklı etkinliklere imza atacak.
Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart ‘Çanakkale Zaferi’nin bir yıldönümünü daha kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden Şehitlerimizin ‘Şehitler Günü’nün 108’nci anısal onurunu bir kez daha yaşayacağız.
18 Mart Çanakkale Destanı ve Şehitleri Anma Günü Boğazlıyan’da birbirinden farklı etkinliklere sahne olacak.
Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde Boğazlıyan kahramanları için tek yürek olacak. Kahraman Mehmetçiğin ‘Çanakkale Geçilmez’ destanına imza attığı 108. yıl büyük bir coşku ve onurla kutlayıp, Şehitlerimizi de bir kez daha saygıyla anacağız.
Boğazlıyan Kaymakamlığı’nca 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan program kapsamında; 18 Mart Cumartesi günü saat; 09.00’da Atatürk Anıtı’na Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından çelenk sunumu ile başlayacak.
Programa daha sonra; Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu tarafından hazırlanan “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı” Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam edilecek. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilçe protokolünce şehit kabirleri ziyaret edilecek. Ayrıca Merkez Çarşı Cami’inde bugün Cuma namazı öncesi şehitlerimiz için mevlit ve hatim duası yapılacak. »Haber Merkezi

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Bu Destan Unutulmaz
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