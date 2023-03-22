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‘Bu dava ümmetin davası’

AK Parti’de 28. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı müracaatları devam ediyor. 

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Bu dava ümmetin davası’

İki dönem Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti’de çeşitli görevlerde bulunan Halil Şahbaz düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.
Parti binasında düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan Halil Şahbaz, “Allah’a binlerce şükürler olsun ki sizler gibi kıymetli dava arkadaşlarımla kuruluşundan beri çeşitli kademelerde yol yürüdüğüm iki dönem İl Genel Meclis Başkanlığı yaptım. İki yıl Sayın İl Başkanım Yusuf Başer Bey ile birlikte il yönetiminde bulundum. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde Yozgat’tan milletvekili aday adayı olarak müracaat ederek davama hizmet etmek istedim. Rabbim bütün ümmetin davasına sahip çıkan arkadaşlarıma sağlık sıhhat hayırlı çalışmalar nasip etsin. Bizim davamız sefer 60 taneye yakın müracaat eden değerli arkadaşlarım var. Rabbim kime nasip ederse şahsıma ve diğer kardeşlerime şunu bilmelisiniz ki bundan sonra sahada sizlerin yardımcısı olarak çalışacağıma söz veriyorum.” diye konuştu. »Alpaslan Demir 

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Bu Dava ümmetin Davası
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