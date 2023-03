Bozok’ta Tıp Bayramı

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Toros, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihsel sürecine ilişkin bilgiler aktardı. Toros konuşmasında, “Tıbbiyelilerin emperyalizme karşı direnişin sembolü olan bugünü Tıp Bayramı olarak kutlamaktan onur ve gurur duyuyorum.” dedi.

Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan Beyza Nur İşler ise depremde gece gündüz demeden işlerini layıkıyla yapan yegâne ve tek amaçlarının can kurtarmak olan meslektaşlarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşler konuşmasında “Doktor olmak verilmiş kıymetli bir sözdür. Tıp Fakültesi bitiminde edeceğimiz yeminle yaşamımızı insanlığın hizmetine adamaya onurumuz üzerine and içeriz. Bu değerli andı tüm arkadaşlarımın da yaşamları boyunca tutacağına güvenim sonsuzdur.” ifadelerine yer verdi.

Asistan hekimler adına konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Nuriye Yalçın Çolak da, "Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz’ diyerek onurlandırdığı bir mesleğin üyeleriyiz. Bu vesile ile canını dişine takarak bir can kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir anlayışıyla çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, en başta da yaşadığımız yüzyılın felaketinde hayatını kaybeden tüm doktor arkadaşlarımızın, deprem bölgesinde hayatta kalmış ve büyük özveri ile yaralı vatandaşlarımızı sağlığına kavuşturan depremzede hekimlerimizin Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Öğretim üyeleri adına konuşan Dermatoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Çölgeçen hekimliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaparak bu yıl kutlanılan 14 Mart Tıp Bayramı’nı yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk yaşadıklarını dile getirdi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç ise konuşmasında bugünün, geleceğin doktor adayı olan öğrenciler adına ve hastane bünyesinde görevlerini ifa eden değerli hekimler adına anlamlı bir gün olduğunu belirterek: “Başta öğrencilerimiz olmak üzere, onları en iyi şekilde yetiştirmek için bütün bilgi ve birikimlerini kullanan saygıdeğer öğretim üyelerimizin ve bütün zor koşullara rağmen ülkemizin her yanında hekimlik mesleğinin gereği özveri, adanmışlık ve sevgiyle hizmet sunan bütün hekimlerimizin Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, binlerce vatandaşımız ve üniversitemizde eğitim gören 15 öğrencimizin de hayatını kaybettiği depremlerden dolayı buruk bir Tıp Bayramı yaşıyoruz.” dedi.

Deprem bölgesinde acıların dinmesi için devletin var gücü ile çalıştığını belirten Rektör Karadağ, “Biz de bu temelde gerek bireysel, gerekse kurum bazında depremzede vatandaşlarımıza her ne yapılması gerekiyorsa maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olarak depremin yaralarının sarılması adına elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karadağ konuşmasının devamında: “İnşallah birey, toplum ve millet olarak bu felaketten ders çıkararak bundan sonra can kayıpları yaşamayız. Z kuşağı deyince aklımıza sorumluluktan kaçan ve kolay itiraz eden bir nesil aklımıza geldi ve hep öyle değerlendirdik. Özellikle bu deprem felaketinden sonra gördük ki yardımın her türünde gençlerimiz ve öğrencilerimiz var gücüyle seferber olarak toplumsal duyarlılıklarını bir kez daha görmüş olduk. Bu da bizim geleceğe yönelik ümitlerimizi daha çok kuvvetlendirdi. Sizler bayrağı bizden teslim alacaksınız. Sizlerin geleceğin hekimleri olarak donanımlı bir şekilde yetişmesi adına her ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızı bilmenizi isterim. Yöneticiler olarak Tıp Fakültemiz özelinde hem hastane süreçlerini hem de eğitim öğretim süreçlerini en şekilde sürdürmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu duygularla mesai mefhumu gözetmeksizin kutsal mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin, geleceğin hekim adayları sevgili öğrencilerimizin, sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum." şeklinde konuştu.

Program, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli Anabilim Dallarında görev yapan ve Profesörlük unvanı alan öğretim üyelerine cübbe giydirilmesi ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. »Haber Merkezi